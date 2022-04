Anne-Marie COULON

En charge de l'organisation d'un important salon international.



Organisation et coordination d'un événement culturel :

gestion du budget - inscriptions- planification des actions - gestion des contrats

Actions de communications :

gestion de la production des documents graphiques - recherche de partenariats presse - suivi de la rédaction des communiqués de presse - suivi de l'actualisation du site internet dédié - recherche de patronages

Organisation et gestion des équipes :

pilotage et coordination des prestataires - suivi des missions techniques d'installation générale



Déléguée générale d'une association professionnelle :

gestion administrative et financière - coordination des réunions et Assemblées générales, congrès - relation avec les services et collectivités publiques



Mes compétences :

Coordination

Evénementiel

Gestion administrative

Gestion administrative et financière

Gestion des équipes