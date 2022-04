Anne-Marie CUVELLIER

Vivre pleinement sa vie, profiter de l’instant présent, avoir une meilleure connaissance-conscience de soi et de son environnement, c’est ce que propose la psychothérapie gestaltiste. Et c’est ce que je souhaite pour chaque être humain. La Gestalt-thérapie est une psychothérapie relationnelle aidant à dépasser ses blocages et à devenir créateur de son existence. Pour trouver apaisement, sérénité, épanouissement, une source de développement et de croissance.



Forte d’une expérience en entreprise, en milieu hospitalier et dans un cadre institutionnel auprès de personnes en grande souffrance, je me suis orientée vers l’exercice de la Gestalt-thérapie en cabinet privé (individuel et groupes) et de la Mindfulness.



J’adhère profondément et intimement aux valeurs éthiques et déontologiques des Gestalt-thérapeutes, indispensables au travail thérapeutique et au respect des personnes que j’accompagne.



Je me suis formée dans divers instituts, Savoir Psy (Institut gestaltiste d’orientation jungienne), IFFP (Institut Français de Formation Psychocorporelle), ESSA (Mindfulness) et à l’IFGT (Institut Français de Gestalt Thérapie).

Cet apprentissage est sans fin ; je le poursuis de façon continue en travaillant auprès de Gestalt-thérapeutes, théoriciens expérimentés, en participant à des groupes de travail et de recherche, à des colloques, …





Voici les différents axes de travail que je vous propose :

- Une psychothérapie individuelle gestaltiste

- Des groupes de thérapie sur une journée autour d’un thème particulier ou sans sujet spécifique défini à l’avance. Des groupes continus de Thérapie. (8 à 10 personnes maximum)

- Des groupes de Mindfulness (pleine conscience) : programmes MBCT (prévention des rechutes dépressives) – MBSR (gestion du stress).

Selon vos besoins, vos attentes nous pourrons évaluer ensemble, lors d’un entretien préalable, ce qui vous conviendra le mieux.