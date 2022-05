Philippe FILLON

Accompagnements en Gestalt-thérapie et Sensitive Gestalt Massage.



Thérapeute Gestalt formé a différentes méthodes, entre réduction du stress par la pleine conscience, jeu de rôles, créativité, mouvement corporel, émotion, j’ajuste mes accompagnements pour vous permettre de retrouver votre liberté de choix et d’action ; dans le respect de votre propre rythme vous (re)devenez acteur de votre changement et de votre existence.



Je reçois des adultes et des adolescents en individuel, des couples, et anime un groupe un samedi par mois.



Portable : 06 61 98 81 58.





• Membre de la Fédération Française de Psychothérapie et de Psychanalyse (FF2P)



• Certifié par l’Ecole Parisienne de Gestalt (EPG) – Etablissement privé d’enseignement supérieur déclaré auprès du rectorat de l’Académie de Paris



• Diplômé de l’Institut Français de Formation Psychocorporelle (IFFP)



• Membre de la société Française de Gestalt (SFG)



