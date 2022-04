Laurence DEVILLARD

Coach pour les particuliers, j'aide toute personne à travailler sur son développement professionnel et/ou personnel.

Coach en entreprise, j'accompagne toute personne ou équipe qui souhaite renforcer sa capacité à se déployer dans son environnement professionnel.

J'anime des ateliers de Codéveloppement Professionnel pour favoriser la coopération, le partage des pratiques managériales, développer la réflexion collective des managers et ainsi booster leur action au quotidien.

Je suis aussi consultante en relations humaines sensibilisée aux risques psychosociaux et formatrice en management relationnel et communication interpersonnelle.

Enfin je reçois en cabinet de psychothérapie à Vincennes,

- toute personne qui désire s'engager dans un travail de développement de sa capacité à s'ajuster aux autres et à son environnement, restaurer son autonomie et prendre sa vie en main

- et toute personne qui traverse une situation difficile ; séparation, perte d'un proche, burn out, harcèlement, anxiété, difficulté relationnelle, dépression...



Mes compétences :

Dialogue social

Communication interpersonnelle

Risques psychosociaux

Groupe de parole

Management du Changement "Manager Autrement"

Coaching individuel & coaching d'équipes

Psychothérapie