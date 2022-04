Anne Marie DA SILVA

Riche d'une expérience professionnelle de 15 ans dans la grande distribution et de plus de 15 ans de Technico Commerciale. Je suis aujourd'hui dans une démarche de transmission de mes compétences en passant par la formation professionnelle pour adultes. Toujours en formation actuellement à l'AFPA de Châtellerault, celle-ci se termine en janvier 2018, forte de mes expériences en stage dans des organismes de formation et de l'insertion, j'ai hâte de mettre en pratique toute la théorie sur l’ingénierie de formation et l'ingénierie pédagogique.



Mes compétences :

Management

Gestion des stocks et approvisionnement

Analyse des besoins

Recrutement

Animation commerciale

Animation de formations

Gestion événementielle

Animation d'équipe

Relations commerciales