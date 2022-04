Anne-Marie DARNAND

Je travaille depuis quinze ans comme ingénieur développement dans la société NEXUS OPTIM, éditeur de logiciels de traçabilité et de gestion pour les établissements de santé.

Mon rôle consiste à faire évoluer et à maintenir le logiciel OptimOPM qui traite plus particulièrement de l'activité du bloc opératoire.

Ce logiciel permet d'enregistrer toutes les données liées aux interventions chirurgicales, avant, pendant et après le passage du patient en salle. Il offre aussi au dirigeant de l'établissement de santé la possibilité d'extraire des statistiques à partir de toutes les données enregistrées.

Ce sont ces analyses qui sont pour moi la partie la plus intéressante du logiciel OptimOPM. En effet, au-delà de la traçabilité pure qui offre un historique des actions sur les patients, les statistiques permettent en plus de connaître l'efficacité de l'activité du bloc opératoire.

Il me paraît donc important de faire "parler" les données recueillies pour créer des indicateurs utiles à la direction. Celle-ci peut ainsi apporter les changements nécessaires à l'amélioration de l'efficacité des blocs opératoires et de la sécurité des patients, au sein de son établissement.



Mes compétences :

Microsoft SQL Server

Microsoft .NET

Visual Basic 6

Autonomie professionnelle

Microsoft Windows

Rigueur

WPF

Web API