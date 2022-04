Assistante crédit client depuis 2003 au sein de Davigel/Sysco, suite à la fusion et rachat mon poste est supprimé en Juin prochain.

Sérieuse méthodique organisée sachant travailler seule et en équipe

je souhaiterais mettre à profit ces qualités et mon expérience au sein d'une petite structure comme Assistante Commerciale



Mes compétences :

Accueil téléphonique  Courriers et mails  Suivi