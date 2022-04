Anne Marie DELAUBIER

De formation scientifique et technique, je suis opticienne responsable d'un centre optique mutualiste.

diplômée de la faculté d'Orsay en maitrise d'optométrie et master neuroscience :optométrie, contactologie, dépistage en santé oculaire, science de la vision, optométrie avancée.

Opticienne agrée Rétina France



Missions dans le cadre professionnel : développement de partenariat avec le secteur médical, les associations et les entreprises, dépistages et informations sur les troubles visuels, développement et constitution d'un réseau basse vision avec les associations et les services hospitaliers partenaires.



je participe à l'expérience de la pluridisciplinarité dans le cadre des consultations basse vision dans un service hospitalier depuis de nombreuses années, et le croisement des connaissances est particulièrement enrichissant tant d'un point de vue relationnel que sur l'apport de compétences diversifiées dans le secteur en pleine évolution de la vision.

la prise en charge du handicap visuel ouvre un champ du possible dans le suivi et l'aide apportée aux personnes atteintes de pathologies oculaires , elle a pour but l'amélioration de l'autonomie des personnes en situation de handicap, au moyen d' équipements spécifiques et de manière tout aussi importante de mise en réseau avec l'ensemble des structures associatives, et médico-sociales concernées.









Mes compétences :

Optique