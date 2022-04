Anne-Marie DESSAUX

Diplômée d'une maitrise es sciences économiques et gestion, mes mots clés sont :

L'écoute, l'adaptation, l'observation, l'analyse, la rigueur, l’exigence, la qualité, l'ouverture d'esprit, l'éclectisme, l'éthique, la déontologie, l'initiative, l'anticipation, l'innovation, le conseil, la négociation, le sens des responsabilités, l'animation.

Mon parcours à La Poste en bref :

Conseiller financier, Conseiller spécialisée en immobilier (10 ans), Directrice d’Établissement Terrain du Réseau (10 ans), Responsable du Plan Global de Continuité d'Activité au sein de La Direction Territoriale Réseau du Val d'Oise, Responsable du soutien au pilotage des Directeurs Adjoints en matière de Back Office Bureau...(1 an).

J'aspire aujourd'hui à mettre mes compétences au service du Groupe La Poste dans d'autres activités que celles déjà principalement exercées (Commercial et DET) soit dans le 95 ou sur Paris.







Mes compétences :

Analyse de risques

Animation

Autonomie

Bien être au travail

Conduite de projet

Entraide

Internet

Prévention

Qualité

Recherche

Scenarii