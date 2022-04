Anne-Marie DEVILLERS

9 ans d'expérience dans le marketing digital et l'ecommerce.



Au cours de mon parcours, j'ai eu la chance de commencer ma carrière chez Google en tant que consultant Search Marketing, puis d'aider à lancer une agence spécialisée en SEM et occupé les rôles de responsable marketing et direction adjointe de sites de vente en ligne B2C.



Compétences: Online Marketing (PPC - SEO - Display - Affiliation - Marketplaces - Emailing - Retargeting - Social media - Mobile marketing) - Web analytics tools - Ecommerce - Management - Startups - International - Emerging countries - Africa.



