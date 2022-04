Anne-Marie DUCHEMIN

FACILITIM est une société de prestation de services immobiliers résidentiel et entreprise:

Vente de biens immobiliers

Gestion de biens immobiliers.

Prestations de qualité.

CHASSEUR AND CO est le nouveau développement de la recherche en immobilier d'entreprise ou des particuliers que ce soient les investisseurs, le résidentiel, l'entreprise ou la relocation.

Un service d'experts maîtrisant le marché ,efficace, proche et compétent

www.chasseurandco.fr



Mes compétences :

Prospection

Paris

Gestion immobilière

Conseil

Communication

Immobilier

Management

Vente

Négociation

Marketing