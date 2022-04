Anne-Marie ESCURE

J'ai découvert avec mon conjoint, il y a un peu plus de 10 ans, le Marketing Relationnel, après avoir été plusieurs années Assistante de Direction de différents Groupes Internationaux puis Gérante d'une entreprise de Télétravail.



Des produits d’exception sur un marché en plein essor, le Bien Être et la Forme, un système de distribution et de rémunération unique, une façon de travailler, flexible et moderne : nous vous proposons de prendre en mains votre Avenir et de découvrir un concept de Libre Entreprise qui a largement fait ses preuves depuis des décennies..

L’équipe vous accompagne dans la compréhension et la maîtrise de notre Métier en vous apportant des formations de groupe sur votre Région ainsi qu'en Vidéoconférence, des outils performants ainsi qu’un système de soutien personnalisé tenant compte de vos propres attentes…



Cela fait plus de 10 ans que nous accompagnons des Distributeurs vers leurs propres objectifs, que ce soit de petits projets (voyages, complément de salaire, préparation ou complément retraite, financement études des enfants,...) ou une réorientation professionnelle vers un véritable plan de carrière.

Si vous souhaitez construire votre affaire que ce soit au niveau Local, National ou même International, alors contactez-moi par mail crystaloe@hotmail.fr !

Nous étudierons ensemble votre Projet à travers ce Concept unique.



Compléments alimentaires

MLM

Cosmétique

Marketing relationnel

VDI

Maquillage

Nutrition

Animaux de compagnie et Chevaux

Sport