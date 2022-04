Alan Scruer, (Alain Escure) compositeur et guitariste.

Je travaille depuis des années sur la création de musiques instrumentales, sur les arrangements de chansons et les créations à partir de textes d’auteurs, pour la publicité ou l‘illustration sonore, la musique de relaxation, les concerts en duo, cela après toute une expérience de groupe (parfois en solo), concerts, animations.

Je suis guitariste, et la musique est ma passion, surtout la création , les ambiances, la mise en valeur des textes. Mes instruments de musique et mes outils informatiques me permettent de travailler sur les univers sonores, les effets , l’enregistrement, le mixage et le mastering.

Voici mon objectif lorsque je travaille : pouvoir présenter un produit de bonne qualité musicale et audio.



Mes compétences :

Arrangeur

Compositeur

GUITARE

Guitariste

Illustration

Illustration sonore

Composition

Arrangements