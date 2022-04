Anne-Marie Estelle ABORE NTOUTOUME

Ma première expérience pratiqués au cours des différentes formations, m'ont permis d'accroître mes compétences autant en Maintenance qu'un Qualité Documentaire. Le premier dans la société d'APPETIT DE France pour la gestion de stocks et la planification de maintenance préventive via la GMAO, ensuite chez MOY PARK pour le contrôle qualité produit, avec toutes les exigences que cela implique, puis chez PETRO GABON pour la planification et l'exécution des installations de tuyauterie hydrocarbure ainsi que le management des équipes de maintenance ainsi que la mise en place d'un système de management intégré ERP, et enfin, pour terminer, chez ARC INTERNATIONAL où j'ai mis en place un système de management de la qualité et les outils permettant de les suivre. Cela m'a amené à développer une certaine autonomie et mon esprit d'initiative. Sérieuse, motivée et volontaire, j'aimerais aujourd'hui m'orienter vers de nouveaux défis en participant à l'élaboration des objectifs d'une importante structure afin de mettre mes qualifications et mes qualités à votre service.



Mes compétences :

Microsoft Office

Maintenace Industriel

Electrotechnique

Solidworks

Microsoft Publisher

Microsoft Dynamics AX

Management

Audit interne

Contrôle qualité

Gestion de la qualité