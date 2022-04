Anne-Marie FABACHER

- Achats : définir et mettre en oeuvre des stratégies

- Environnement et développement durable : outils de gestion de l'environnement et de mise en œuvre du développement durable, préconisations d’actions

- Etudes : analyser, rédiger des synthèses, établir un diagnostic, benchmarking, prioriser les actions

- Conduite de projet : définir des objectifs, monter un dossier (construction de cahiers des charges), planifier, mettre en œuvre, coordonner des actions, évaluer, travailler en équipes multidisciplinaires

- Communication : proposer et formaliser des stratégies et des actions, concevoir et réaliser des supports, informer, sensibiliser, concerter ; former



Mes compétences :

Accompagnement

Conseil

Développement durable

Environnement

Gestion de projet