Antoine HUREAU

Assistant à maîtrise d'ouvrage expérimenté, j'ai exercé mes fonctions dans le secteur financier (société financière et compagnie d'assurance), au sein d'un important établissement public et pour le compte de la Commission Européenne. Je souhaite associer mes compétences en gestion juridique, financière et administrative à mes qualités relationnelles en occupant le poste d'assistant à maîtrise d'ouvrage règlementaire et administratif.



Mes compétences :

Management

Droit de l'environnement

Finance

Droit public

Project manager

Droit des affaires

Contrôle interne

Compliance