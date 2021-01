Olivier ROUCHUT

- CEO nData - conception d'objets connectés pour l'environnement & d'applications Web + FORMATION.



JE SUIS RÉFÉRENCÉ DATADOCK - VOS FORMATIONS PEUVENT-ÊTRE PRISES EN CHARGE PAR VOTRE OPCA

Interventions en intra & inter-entreprises dans le cadre du développement numérique et bureautique, dans le cadre de formations des agents de la fonction public ainsi que dans le cadre de missions confiées par des organismes de formation.



Programme de formations numérique touchant à différents domaines :



+ Découverte de l'informatique

Initiation et découverte d'un poste informatique



+ Bureautique (initiation, perfectionnement, expertise) :

Tableur

Base de données

Traitement de texte

Présentation

Messagerie



+ Sécurité digital :

Les bonnes pratiques

Le hacking éthique



+ Marketing digital et réseaux sociaux



+ Dégoogliser vos pratique : Le libre fait-il le job ?



/!\ Nouvelles formations sur demande /!\



Activités complémentaires :



- Développements d'applications mobiles en liens avec la gestion du patrimoine bâti.



- Création/configuration et gestion de sites web, de type blog, site pro, site e-commerce, pour les associations, les particuliers et les professionnels.





Retrouvez le détail de mes activités en visitant mon site web