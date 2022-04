Anne-Marie FERON

Développeuse de coopération, j'accompagne mes clients à découvrir autour d'eux les leviers pour plus de coopération et plus de réussite : quelle situation faire évoluer, quelles personnes "moteur" vont permettre d'agir avec succès ?



Nous réfléchissons ensemble et vous agissez en étant soutenu jusqu'à votre complète autonomie.



Mon but : permettre à mes clients de découvrir et développer concrètement la coopération pour réussir leurs projets, en étant efficace, créatif, et bien dans leur travail.



Pragmatisme et réactivité au service de votre projet, pour développer un "mieux travailler ensemble".



Mes compétences :

Concertation

Innovation sociale

Créativité

Coopération