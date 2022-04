Anne-Marie FOURNOU

Mes formations successives, ainsi que mes expériences professionnelles et personnelles, m’ont permis d’acquérir un certain savoir-faire et de développer une polyvalence non négligeable dans plusieurs domaines.

De nature sociable, dynamique et organisée, j’ai su faire preuve lors de mes différentes activités d’une capacité d’adaptation certaine. La variété de ces expériences m'a permis de développer des qualités humaines telles que le contact relationnel et le sens de l’écoute et des responsabilités. A cela s’ajoute une réelle facilité d’intégration au sein d’une équipe, tout comme le sérieux et l’organisation dont je sais faire preuve au quotidien.

Passionnée depuis toujours par les secteurs du bâtiment et de l'immobilier, je recherche un emploi administratif dans ces environnements professionnels.



Mes compétences :

