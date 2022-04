Anne-Marie GAIGNARD

Au fil de mes années de scolarité, je suis rapidement tombée dans ce que l’on appelle le syndrome de la nullité. C’est seulement à l’âge de 36 ans que j’ai découvert ce dont je souffrais, non pas d’une dyslexie mais d’un ratage d’apprentissage !



J’ai compris que la méthode d’apprentissage de la lecture que l’on m’avait mise sous les yeux n’était pas faite pour moi. Je n’étais donc pas capable d’écrire, ne serait-ce qu’un seul mot, sans me tromper.



J’ai donc pris le taureau par les cornes et je me suis penchée, des heures et des heures, sur la grammaire française. Je l’ai simplifiée, transformée, pour la rendre plus simple, et surtout plus ludique ! Elle est compréhensible par tous et ça marche ! "



