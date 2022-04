Anne-Marie GALARZA

J'apprécie le contact et je m'implique toujours beaucoup dans ma vie personnelle et professionnelle.

Une restructuration de la société dans laquelle je travaillais a induit la suppression de mon poste et j'aimerai vraiment retrouver un emploi où je puisse m'épanouir et mettre mes compétences au service des autres.



De plus, je me suis toujours impliquée dans des activités extra-professionnelles : déléguée de parents d'élèves, création d'une bibliothèque dans une école, membre actif d'un club de basket-ball durant 15 ans.



Mes compétences :

Gestion des litiges

Dactylographie

Prise de notes

Gestion des ressources humaines

Gestion administrative

Relations clients

Relation fournisseurs

Accueil physique et téléphonique