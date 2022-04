Trilingue français, anglais et italien, j'ai une expérience d'une douzaine d'années dans l'enseignement et la formation continue, ainsi qu'une expérience de terrain de 13 ans en tant que secrétaire trilingue. J'ai une bonne pratique de la traduction et de la révision de textes. Je suis disponible pour compléter mon emploi du temps.



Mes compétences :

Pédagogie

Traductrice

Traduction

Formation

Dactylographie

Enseignement