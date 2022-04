Anne-Marie GIBERT

Solide expérience dans le milieu de la publicité et de la communication.



1991/1994 - Journaliste chez CB News (journal professionnel dédié à la communication)

1994/1999 - Assistante Editoriale au sein de Scripta, agence de communication institutionnelle pendant 4 ans. Budgets :(EDF Nucléaire, AGF...)

2000/2005 -Attachée de presse au sein d'Idenium, bureau dédié aux relations presse pour les agences de communication (pub, événementielles, interactives...).

-Responsable des budgets RP : Y&RParis, Pro Deo, Market Place, Wunderman, Duke, ReflexGroup...

-Responsable des actions de RP pour ELA (Association européenne contre les leucodystrophies) :

Opération "Tous en basket sur le Champ de Mars" en présence de Zinedine Zidane en 2003

Présentation du spot ELA aux médias en présence de Roman Polanski et Zinédine Zidane en 2003

-Opération spéciale avec "les Inrockuptibles" autour du lancement de l'album de Bjork «Vesper Time »,

2005 à 2009 - Responsable des relations presse et de la communication au sein de l'agence interactive DUKE - A Razorfish Company

2010 - Directrice des relations presse au sein de l'agence DDB° Paris



Mes compétences :

Art

Communication

Culture

Internet

Journaliste

Presse

Relations Presse

Web