Anne-Marie GOBLET

Je suis actuellement à la direction d'Espace Equilibre Verviers, organisatrice d'évènements dans le cadre du bien être, de la santé, du développement personnel et spirituel.



Thérapeute en pratique chamanique, en shamballa 13d ainsi qu'en Alignement Energétique.



J'enseigne Shamballa 13D, les soins chamaniques et la formation d'Alignement énergétique Ouro Verde



Pour plus d'infos veuillez consulter mon site internet



Pour en arriver la voici mon parcours



Ma formation première est celle de comptable et je n'est jamais exercé cette profession.(celle imaginée par mes parents)



J'ai travaillé a mi temps pendant des années dans un petit commerce pour m'occuper en parallèle de mes enfants, dont un avec un handicap.



C'est grâce à cet enfant qui a maintenant 21 ans que j'ai entamé des formations privées en thérapies douces d'abord pour me soigner moi et puis par la suite se fût, une évidence aider les autres.



J'ai commencé mes formations par le Tarot psychologique pendant 2 ans qui m'a réellement aidé à me découvrir, j'ai enchainé dans l'énergétique, Reiki et shamballa ou j'ai obtenu le titre de maître enseignant certifié reiki et shamballa.



Ensuite la guérison des blessures intérieures et puis le massage thérapeutique c'est imposé, j'ai suivi pendant un an une formation avec Phillippe Mouchet qui à été pour moi une révélation, le corps, les mémoires cellulaires,c'était magique en tout cas pour moi et depuis 2ans je suis Massothérapeute ou je m'épanouis pleinement et ou je peux aider les personnes à se découvrir, vivre mieux avec eux mêmes.



C'est dans la même optique "aider les autres "que j'ai créé en 2006 avec mon mari, Espace Equilibre, la maison du bien être, du développement personnel et spirituel, nous invitons des conférenciers, auteures et animateurs de pays francophones(Belgique, France, Québec) pour ouvrir de plus en plus les consciences aux médecines parallèles.

Mes compétences :

Chamanisme

Energétique

Enseignante

Massothérapeute

Organisatrice d'événements