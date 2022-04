Anne-Marie GORDILLO

RÉUSSIR, C'EST UN JEU D'ENFANT.



Royal Kids est un concept de plaine de jeux indoor pour enfants de 0 à 12 ans, dans un espace sécurisé et climatisé.



"Success Story" familiale, l'enseigne Royal Kids est aujourd'hui largement leader sur son secteur en France, avec 70 parcs franchisés et une croissance annuelle moyenne de plus de 25% ces trois dernières années.



Incarnée par une mascotte attachante et colorée, Léon le dragon, notre enseigne s'est construite sur des valeurs familiales de convivialité et de partage.

C'est cet esprit, qui a fait notre succès, que nous souhaitons pérenniser et faire vivre au sein de nos parcs franchisés comme dans notre réseau!



Plus d'informations sur notre site :













