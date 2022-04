Anne-Marie GRANGÉ-COURTY

Amgc1985@yahoo.fr



Bonjour,

après un Master 2, je me suis orientée vers le domaine des SSII permettant d'acquérir de l'expérience dans différents domaines chez différents clients.



Aujourd'hui je me suis orientée vers le Mainframe (analyse et développement).











Mes compétences :

Basic

Microsoft Server

Microsoft SQL

Microsoft sql server

Microsoft Visual Basic

MySQL

DB2

SQL

JCL

TSO

IBM VisualAge Pacbase

COBOL

CICS/ESA

Expediter

VSAM (Virtual Storage Access Method)

UML/OMT

PostgreSQL

Microsoft SQL Server 2005

IBM AS400 Hardware

TCP/IP

STUDIOZ

Microsoft Windows 9x

Microsoft Windows 2000 Professional