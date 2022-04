Anne-Marie GRIMAUD

COMPETENCES:



• Enseigner du primaire au supérieur

• Développer et gérer des partenariats (institutions, associations, entreprises) nationaux et

internationaux

• Veille des méthodes pédagogiques innovantes

• Transversalité des compétences et des connaissances

• Fonder et dynamiser des centres d'étudiants internationaux

• Manager une équipe multiculturelle en multi-sites

• Conceptualiser et gérer des projets

• Gestion administrative et financière d'une association

• Fort sens du service

• Créer, organiser et animer des actions culturelles, éducatives et événementiels



POINTS FORTS:

• Pragmatique, organisée, efficace

• Vision globale d'une organisation, d'un projet

• Savoir transmettre pour développer les compétences

• Qualité relationnelle et suivi sur le long terme





Mes compétences :

Management

Enseignement

Développement de partenariats

Actions culturelles et éducatives

Développement international

Conception et gestion de projets

interculturalité

Management d'équipe et de projet

Éducation supérieure et universitaire