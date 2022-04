Anne-Marie HARTMANN

Évangélisation sur des sujets innovants. Apres,

- le Java et le téléphone mobile dés 1996

- l'Internet mobile pendant 10 ans (WAP...), jusqu'à ce que l'iPhone arrive

- le mobile IM (instant messaging) : 1er téléphone mobile

- d'autres sujets tels que le PTT (push to talk, sorte de talkie walkie), IMS, SyncML...

ma nouvelle passion est la protection des données (personnelles) dans le monde digital, avec comme 1ere étape la sécurisation de l'authentification, grâce à FIDO (cf toutes les attaques massives : Target, HomeDepot...). En l'associant avec "l'identité mobile", l'identité dérivée, on obtient un service à valeur ajouté de bout en bout, permettant aux acteurs "historiques" de faire partie de la chaine de la valeur digitale.







But professionel : apprendre, "have fun".



Mes compétences :

Product marketing

Internet mobile

Innovation