Anne Marie ILLY WALTREGNY

OptimEnergi est un bureau d’études spécialisé dans la conception de bâtiments à haute performance environnementale en alliant l’utilisation des énergies renouvelables.



PRESTATIONS:



Construction neuve, rénovation et réhabilitation:



- Audits énergétiques selon le cahier des charges de l’ADEME

- Calculs thermiques réglementaires type RT existant, RT 2005, RT 2012, calculs BBIO

- Simulation thermique dynamique (STD), facteur lumière de jour (FLJ)

- Obtention de labels et certifications de bâtiments environnementaux

- Conception des installations techniques de chauffage, ventilation, climatisation, plomberie en maîtrise d’œuvre

- Consultation des entreprises, plans d’exécution et suivi de chantier

- Visas



www.optimenergi.fr