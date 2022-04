Anne-Marie JEAN

Communication, développement durable, accompagnement du changement, relations extérieures d'influence, développement des ressources humaines, stratégie sont les domaines dans lesquels j'agis depuis plus de 20 ans. Management associatif aussi, au travers d'engagements liés à mon métier ou à ma pratique du chant.



Après 15 mois au siège du Groupe La Poste au sein de l'équipe de conseil interne de la direction générale, je suis revenue en Alsace en tant que Déléguée Régionale et vais à nouveau être active dans les réseaux professionnels de la région. J'ai pendant ma période parisienne gardé mes ancrages associatifs et les ai vus reconnus par une désignation au CESER (Conseil économique, social et environnemental régional) en octobre 2013 au titre de la culture.



Présidente depuis 2002 d'une association régionale à l'époque en situation de crise, l'AREFAC, avec deux activités : Mission Voix Alsace (action culturelle et formation dans le domaine de la voix : voix parlée, voix chantée, chant choral) et Maison du Kleebach (superbe site près de Colmar, en vallée de Munster : accueil de groupes musicaux, formations, séminaires d'entreprises, tourisme associatif) : redressement financier de l'association, plan de développement pour chacune des activités, renouvellement de l'équipe, nouveaux partenariats. En 2010, séparation des deux entités, je suis maintenant vice-présidente de Mission Voix Alsace et toujours présidente de la Maison du Kleebach.

J'ai été élue en mai 2013 présidente de la plateforme interrégionale d'échange et de coopération pour le développement culturel, association qui regroupe 22 structures régionales et dont Mission Voix Alsace a été membre fondateur en 2003.



Mes compétences :

Communication

Réseaux

Développement durable

Accompagnement du changement

Économie sociale et solidaire

Chant

Management associatif