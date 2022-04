Anne-Marie JOLIET

Je suis une jeune femme dynamique et curieuse. Issue du milieu agricole, j'aime la nature et les activités de plein air. J'apprécie la rigueur et l'engagement dans la vie professionnelle, l'honnêteté et l'ouverture d'esprit dans la vie en générale.



Consciente des défis sociétaux, économiques et environnementaux que l'agriculture doit relever je veux mettre mes compétences au service de ces enjeux.



Après une spécialisation en Protection des plantes et Environnement suivi d'un stage 6 mois centré sur la gestion durable des adventices en grandes cultures, je cherche un poste d'ingénieur agronome tourné vers le développement d'une agriculture performante, respectueuse des Hommes et des écosytèmes.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Logiciel R

Expérimentation

Microsoft Office