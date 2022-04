Anne-Marie JOLLY DESODT

Je suis arrivée à Orléans en septembre 2008 pour prendre la direction de Polytech Orléans. Je viens de prendre ma retraite et suis devenue professeur émerite et conseiller spécial du directeur de Polytech pour les affaires extérieures.



Polytech Orléans est une école du réseau Polytech: je suis moi même Ingénieur Polytech Lille sortie en 1974 de la spécialité IMA.



A Orléans j' habite face à la Loire mais cela ne me fait pas oublier la Cote d'Opale et la convivialité des habitants du nord de la France où j'ai passé le reste de ma carrière.



Polytech Orléans est une école qui compte 1000 élèves ingénieurs et diplome à peu près 250 ingénieurs chaque année.



Une nouvelle spécialité "Intelligence du Batiment" a été habilitée par la CTI en Mars 2011, elle correspond aux compétences des enseignants chercheurs du laboratoire Prisme de l'Université d'Orléans deja impliqués en "Construction durable" et " Ecotechnologies des systèmes électroniques et optiques " . Elle repond aux besoins des entreprises en intégrateurs de solutions innovantes pour le batiment.