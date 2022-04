Anne-Marie JOUANNEAUX

Référent métier copropriété : ressource de proximité, dans une position de pair, rapidement sollicitable en cas de besoin, qui nécessite de développer des capacités d'écoute et d'analyse, avant de conseiller et d'évaluer, d’identifier les questions et d’analyser les besoins.

Ma mission consiste donc à :

- Ecrire les process du groupe dans les multiples matières relevant du métier (gestion courante des immeubles, des assemblées générales, des travaux, des contentieux, des mutations de lots, des sinistres, etc.)

- Favoriser l’intégration des outils informatiques au sein de la pratique professionnelle,

- Participer aux divers comités du groupe dans le but d’améliorer la gamme et la qualité des services en adéquation avec l’attente des clients,

- Conseiller les Collaborateurs du groupe dans leurs applications quotidiennes, et les aider à la prise de décisions.



Mes compétences :

Administration de biens