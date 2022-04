Anne Marie KEGLER

Réalisation d 'évaluations externes :pose de diagnostic et analyse d 'une structure du secteur médico social dans différents domaines : modes d 'organisation , prévention des risques , accompagnement et prise en charge des personnes , gestion des ressources humaines et financières , recommandations des bonnes pratiques professionnelles , bientraitance ,évaluation interne. élaboration de préconisations

conseil.

expériences diverses dans le secteur medico social ,notamment dans le champ du handicap mental

cadre depuis 1990,directrice de 2001 à 2013;

mises en place projets, management , gestion des équipes, travail avec les familles, gestion administrative, budgets en collaboration avec le siège de l'association ,travail en réseau , animation et participation associations professionnelles(responsables de services ,assoc nationale des services accompagnement ..) diverses formations complémentaires,

Évaluateur externe expert certifié depuis Décembre 2013



depuis 2006 participation raid "humanitaire" en 2CV dans différents pays.







Mes compétences :

Handicap mental

Travail en équipe

Management

Autisme

Communication

travail en réseau