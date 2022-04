Anne- Marie KOFFI

J'ai suivi une formation en Gestion Commerciale au GROUPE PIGIER ABIDJAN.Après mon diplôme de Brevet de Technicien Supérieur(BTS)j'ai pu obtenir un emploi en septembre 1999 chez mon actuel employeur LA CNCE ex- CECP ou J'ai exercé dans plusieurs Directions.

De juillet 2011à septembre 2013 j'ai exercé à la Direction de l'Exploitation et du Réseau/Service Qualité.

Depuis octobre 2013, je suis mutée à la Direction de l'Exploitation et du Réseau/Service Diaspora.

La CNCE m'apporte beaucoup, j’espère lui en donner autant et être à la hauteur de ses attentes.









Mes compétences :

Zen