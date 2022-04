Anne Marie LANTONIAINA

Je suis titulaire d'une Maîtrise en Droit et Gestion de l'Environnement, de la FIlière Droit de l'Université de Fianarantsoa Madagascar.

J'ai commencé mon carrière professionnel en travaillant dans une Société Commerciale en tant que Secrétaire comptable (1995-1996). Un an après, j'étais embauchée en tant que Secrétaire de Direction dans une Société exportatrice des produits locaux au sein de laquelle j'ai passé 3 ans (1996-1999). Après cela, j'étais Secrétaire de Direction dans un projet national (Projet SEECALINE) pendant 2 ans (1999-2001)avant de prendre 2 années sabatiques pour m'occuper de mon deuxième enfant. J'ai repris à travailler en 2003 en tant qu'Adjointe Administrative en Ressources humaines au sein de CARE International (2003-2009). Ensuite, je suis Human Resources Senior Engineer de la Société KEPCO PLANT SERVICE & ENGINEERING, une contractante de DYNATEC Madagascar nommée pour assurer l'exploitation et la maintenance du Central Electrique d'Ambatovy Project à Toamasina. Actuellement, je suis Cabin Stewardess de la Mediterranean Shipping Company ou MSC.



Mes compétences :

Relations interpersonnelles

Sérieuse