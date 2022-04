Anne Marie LARVOR

*Animation et direction en centre de loisirs, périscolaire, camps et séjours, culturels et sportifs, chantiers de jeunes

Recrutement, gestion d'équipe et définitions de projets, économat et budgets



Validation d'expériences de plus de 20 ans - BPJEPS Loisirs Tout Public ET Activités Physiques pour Tous -2012/ 2014

Formation d'animateurs



*Accompagnements culturels et touristiques tout public

organisation, gestion de groupes et de publics



*Technicienne en arts plastiques, activités artistiques, activités sportives, grands jeux, veillées

- environnement et développement durable



* Activités agricoles et jardins



Je recherche un poste en lien avec mes compétences, manuelles et artistiques dans l'absolu,

mais surtout régulier



Mes compétences :

Organisée, responsable, esprit d'équipe, adaptabil

PC utilisation courant, Outlook, Pack office, Page

Encadrement : enfants, adultes, législati

Prise de notes et rapports

Peintre décor et bâtiment, exécutant graphique,