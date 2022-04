Anne-Marie LEBIS

Travaillant en clinique vétérinaire depuis longtemps, je trouvais peu aisé de créer des liens de confraternité, voire d'entraide, entre personnels soignants des cabinets, cliniques et hôpitaux vétérinaires.

Alors j'ai créé ASVinfos fin 2009, comme point d'ancrage d'une relation via internet.

Si des échanges se mettent en place, l'efficacité de transmission des informations et la souplesse d'utilisation d'internet nous permettront d'être avertis de ce qui intéresse (ou passionne), inquiète (ou contrarie) les collègues et de nous enrichir des expériences partagées.



Mes compétences :

Animaux de compagnie

Assistance aux soins vétérinaires