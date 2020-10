Jean-François STEUNOU

Praxinova est un cabinet de conseil et de formation, expert en santé au travail, organisation du travail, analyse des changements organisationnels et et qualité de vie au travail. IPRP



Mes compétences :

Chsct

Communication

Conseil

Formation

Ingénierie

Ingénierie de formation

Innovation

Innovation sociale

Management

Psychologue

Psychologue du travail

Ressources humaines

Risques psychosociaux

Santé

Sondages

Stratégie

Psychologie du travail

Gestion du changement

Accompagnement au changement

Psychosociologie