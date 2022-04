Anne-Marie LEMOINE

Consultante expérimentée en gestion stratégique et opérationnelle dans les domaines du logiciel, des technologies et de la manufacture. Reconnue pour sa capacité de traduire des idées complexes en plan d’action concret, elle crée le lien entre les besoins d’affaire et les perspectives technologiques afin d’affiner l’avantage concurrentiel de ses clients, d’améliorer leur efficacité et de leur permettre d’atteindre une rentabilité durable.



Conseillère auprès des présidents ainsi que des membres de la direction (CMO, COO, CTO, etc.), elle les aide générer les idées et les solutions qui, en prenant appui sur les technologies numériques, deviendront des facteurs stratégiques pour leur succès.





Planification stratégique | Stratégie numérique | Transformation technologique