Anne-Marie LESUR

Objectif professionnel



Graduée en informatique et en comptabilité, mon expérience m'a amenée à exercer différentes missions dans une entreprise : développement, support client et administration de logiciel. Travaillant dans une actuellement dans une PME , je m'occupe de tâches diverses tel que assistante de direction RH ( acceptation des congés, gestion des pointages, gestion des certificats).



Mon projet professionnel est d'apprendre, de gérer des ERP.

Mes atouts principaux sont l'authenticité, la ponctualité, une grande conscience professionnelle, une écoute attentive des utilisateurs et la détermination.







Mon expérience professionnel:

programmation c#, xaml, reporting , cal, rpg III ile .net(6 mois) abap (1 mois).



j'ai travaillé sur 3 ERP MOVEX et SAP et Microsoft Dynamics Navision (4 ans).



Mes compétences :

Rpg