Anne-Marie MAISONNEUVE (DE SAUVAGE)

Tout le monde est capable d'écrire, mais l'écriture professionnelle est un métier : architecture, calibrage, respect des règles typographiques, style, niveau de vulgarisation, cohérence entre les supports, écriture pour l'audio et l'audiovisuel, voix off et audiodescription, dialogues... Donner envie de lire et d'écouter ne s'improvise pas. Je vous propose mes compétences à travers trois activités : auteur et scénariste plurimédia, free-lance pour les activités de communication, vacataire pour les travaux journalistiques et prestations expertes pour les collectivités territoriales (rapport d'activité par exemple)



Diplômée en marketing, communication et écologie humaine, formée à l'adaptation audiovisuelle (CEEA) et radiophonique (Aleph/France culture), à l’audiodescription (Ina) et à l’écriture de scénario sériel (Masterclass Luc Besson), j'ai créé de nombreux textes scénarisés et commentaires voix-off pour des supports de visite multimédia utilisés « In situ » dans des musées, sites naturels, parcours urbains… ainsi que des histoires interactives à conter (de type "dont vous êtes le héros") en tant que support de visite pour es enfants au musée. Je suis publiée en édition classique (jeunesse et adultes) et "bookapp" sous le nom de Virginie Lydie.



Soyez les bienvenus sur mes deux sites :

www.lesmotspluriels.com pour mes travaux de communication et d'auteur-scénariste (patrimoine)

www.virginie-lydie.com pour mes publications



Mes compétences :

Auteur

Communication

Développement durable

Écologie

Ecriture

Écrivain

Édition

Édition numérique

Humanitaire

Microsoft Visio

Photo

Plurimedia

Presse

Rédacteur

Tourisme

Vulgarisation

Rédaction

Journalisme

Photographie