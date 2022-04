Karine NAPIERALA

Etant vivement passionnée par le milieu du soin et du maquillage, mon projet est d'intégrer une équipe qui me permettrait de participer à la création et à la mise en oeuvre de nouveaux produits. Le poste de technicienne en formulation me donnera l'opportunité de mettre à profit ma rigueur, ma curiosité, mon dynamisme et ma joie de vivre afin de partager ma passion avec toutes vos équipes.



Mes compétences :

Formulation et élaboration de nouveaux produi

Analyses physico-chimiques (granulométre,...)

Cosmétique

Chimie