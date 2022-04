Anne-Marie MANIÈRE

Enchantée de votre visite, bienvenue sur mon profil !



Je serais ravie de mettre mon entrain et mes compétences à la disposition de votre réseau professionnel voire (pourquoi pas ?) amical,

au service d‘un Chef d’Entreprise / Dirigeant / Manager / Professionnel libéral, Masculin ou Féminin,

dynamique et (si possible !) sympathique.



Je suis diplômée d’un BTS d’Assistante de Direction et, surtout, riche d’une expérience de plus de 15 ans à différents niveaux d’assistance « multitâches », dont 10 ans dans le monde du conseil, de l’assurance et du financement. Dans ce domaine, ma pratique de la gestion comptable et administrative, alliée à ma culture générale, juridique, et néanmoins commerciale, m’a permis de faire évoluer mon poste en véritable Adjointe de Direction, coutumière des relations et de la communication.



Vive, réactive, j’aime apporter à mon entourage une atmosphère confortable et conviviale, j’aime le travail bien fait, j’aime imaginer et j’aime apprendre, renseigner, aider, former, rationnaliser, partager mes savoirs…

BREF, J'ADORE CE METIER !!!



Ayant eu l’occasion de m’adapter successivement à des situations de travail très diverses, et de développer au fil du temps des aptitudes nouvelles, je sais épauler un manager d’un soutien attentif et attentionné, être au quotidien son interface avec un environnement parfois difficile, pour des échanges qui alors deviennent vivants et productifs.



J’aimerais surtout pouvoir apporter, de vive voix, des précisions permettant de mieux cerner ma personnalité.

A très vite !





Mes compétences :

Elaboration de méthodes et process

Gestion administrative

Assistance comptable

Assistance personnalisée

Langue française, orthographe, syntaxe

Informatique, extranet, internet

Accueil physique et téléphonique

Formation

Assistance juridique

Aide au recrutement

Relations clients, fournisseurs, partenaires

Organisation du travail

Anglais professionnel

INFO

Audit