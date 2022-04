Anne-Marie MASQUELIER

Médecin, endocrinologue, ayant pratiqué en ville et à l'hôpital pendant 8 années,

depuis 1982 aie eu des fonctions diverses directeur médical, médico-marketing, directeur général, France, Europe et Monde dans des industries de produits de santé (Pharma, CRO, biotech)



Cette expérience dans les sciences de la vie, m'a apporté un savoir faire en particulier :

- en management, développement de Sociétés variées, restructurations, réorganisations, apport de nouveaux business, ou de services innovants

- dans la direction d?équipes de culture et formations très variées.

- en R&D, affaires médicales, marketing, accès au marché, production, valorisation, sous traitance, dans des domaines thérapeutiques très variés



Mes missions et réalisations majeures sont:

- une contribution active aux stratégies de développement de structures de types variés (biotech, pharma, dermato-cosméto, devices...)

- la mise en oeuvre des plans d'action et objectifs en fonction de ces stratégies, des acquis et de la culture de la Société

Je suis très "opérationnelle", orientée "résultats" et efficience (coûts/ qualité/ réalisations)

- Le développement et l'évolution des structures dont j'ai la responsabilité, leur organisation et leurs moyens en fonction des stratégies, des objectifs, de leurs acquis et des avancées dans leurs domaines

- La diriection d'équipes de cultures différentes (Europe et US) et de formations variées (chercheurs, scientifiques, médecins,commerciaux, statisticiens, pharmaciens, informaticiens, financiers,.....) et dans des sociétés de cultures/ valeurs très différentes aussi (familiales, américaine/ canadienne, française, publiques/ privées...)



-La mutualisation et l'optimisation les ressources, moyens et plateaux techniques, la création de synergies entre les compétences et métiers existants, et la sous traitance, ou contractualisation avec des tiers, afin d'être le plus "efficient " possible (coût/ qualité/ efficacité)



- L'acquisition, etla transmission à mes équipes de la culture client ?fournisseur tant en interne qu?en externe



- La fédération d'équipes internationales autour de projets ambitieux et innovants



- La connaissance de la valorisation, de l?accès au marché, du marketing, et de la R&D (pré-clinique à post AMM) de produits d'aires thérapeutiques variées, et de leur suivi médico-marketing,



- La capacité de rechercher et trouve des fonds financiers pour des projets



- Le respect, la considération, l'écoute de mes collaboratuers, afin de les faire évoluer, au mieux de leur capacité au sein de l'entreprise



Par ailleurs:

Membre du comoité direction: AMIPS

Membre France Biotech

Membre et fondateur AFCRO

Membre du Conseil scientifique LEEM Recherche

Légion d'honneur Juillet 2008



Mes compétences :

Aime la vie

Business

Décideur

Dynamisme

Ecoute

Fédérateur

Intégrité

médecin

Pragmatique

travail en équipe