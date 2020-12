Partager, transmettre et valoriser le métier du nettoyage industriel.

Je suis autorisée par l'Education Nationale pour enseigner en CAP APH et titulaire du BEP et BAC PRO Hygiène et Environnement.



Mes compétences :

HACCP

Nettoyage industriel

Qualité

Ingénierie pédagogique