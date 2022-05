Sandrine SÉNÉCAL-RECH

Formation, enseignement, commerce, journalisme, bénévolat, le point commun de toutes ces activités est de me permettre d’aller à la rencontre des autres. Aujourd’hui encore, cette volonté est toujours intacte et je souhaite plus que jamais faciliter les relations entre les personnes. J’interviens dans le perfectionnement de la communication écrite et orale : amélioration des savoirs de base, TRE, relation clientèle.







Mes compétences :

Communication

Journalisme

Prise de parole

Formation

Service client

Développement des compétences

Français Langue Etrangère

Matières générales