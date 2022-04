Délia BUCCIACCHIO

Bonjour et bienvenue,



Coach en Développement Personnel et Professionnel, j'interviens en accompagnement à titre individuel et en groupe, pour vous aider à structurer, organiser votre développement, et réussir vos projets.

Quel que soit la nature de ceux-ci, j'ai à cœur de vous guider pour les réaliser.

Mes métiers exercés :

Comptable ; Secrétaire de formation ; Animatrice/Responsable d'équipe (Tupperware) ; Négociatrice en Immobilier (VEFA et ancien).

Et aujourd'hui, riche de toutes ces expériences : Coach et Formatrice.