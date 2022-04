Blanchard / Cantin MARYLOR

Vous êtes professionnel dans le développement personnel, vous avez besoin d'un site internet ? Je peux vous aider, je connais bien les problématiques liées à vos besoins. Je vous propose de me contacter pour en discuter. Consultez mon site http://commalarie.fr/ ou mes autres site ou http://vivezvous.fr/



Ce que je peux apporter à une entreprise :



Forte de 15 années d’expériences comme directrice Artistique freelance, j’ai développé des compétences de conception et de réalisation de documents destinés à être imprimés ou déclinés pour la création de sites internet. Mon expérience m’a amené à décliner d’autres compétences transversales exploitables dans les secteurs suivants :



Assistance commerciale et travaux administratifs :

- Accueil clientèle, fournisseurs et coursiers.

- Accueil standard : réception des appels, filtrage ou orientation vers les bons interlocuteurs.

- Relances factures, rédation des comptes rendus et de courriers divers, prise de rendez-vous

- Gestion des agendas des associés.

- Rédaction de comptes rendus et courriers divers, prise de rendez-vous, relance par mails,

réservations voyages d’affaires

- Préparation et envoi de colis par UPS



Communication d’entreprise :

- Salons professionnels : organisation d’évènement et réalisation de kakémono, affiche, flyers carte de visite, badge.

- Mise à jour d’information sur le site internet

- Rédaction d’article

- Refonte visuelle de site déjà existant ou création de sites. Mise à jour, gestion des visuels, traitement des images, illustrations, création d’emails.

- Réseaux sociaux, veille des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Viadéo...

- Conception de la plaquette commerciale, de fiches techniques,

- Suivi des étapes de fabrication jusqu’au BAT.

- Négociation des tarifs auprès des imprimeurs.



Mes compétences :

Graphiste

Direction artistique

Communication

Presse

Adobe Flash CS5

Joomla

Wordpress

CSS 3

HTML 5

Bonnes Pratiques de Fabrication