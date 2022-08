Quinze années de fonctions RH m’ont convaincu de la nécessité d’adapter la gestion des ressources humaines à la mesure de l’entreprise ainsi qu’à ses enjeux et besoins spécifiques.



J'ai pu aborder l’essentiel des problématiques telles que la formation, le recrutement, la rémunération, la gestion du personnel, la GPEC…



Mon expérience de DRH m'a permis d’intégrer ces compétences à une vision stratégique, dans un environnement multi-sites et international.



Mes domaines d'expertise sont :



- l’accompagnement du management opérationnel et du dirigeant ;



- la création d’outils et process RH ;



- la sécurisation du périmètre social.



Aujourd’hui, j’apporte aux entreprises qui me font confiance une prestation RH sur-mesure.



Mes compétences :

Droit social

Politique salariale

Relations sociales

Recrutement

GPEC

Ressources humaines